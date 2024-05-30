Сборная Украины по футзалу узнала соперников в отборе к Евро-2026

"Сине-желтые" сразятся с Румынией, Германией и Кипром.

В четверг, 30 мая, состоялась жеребьевка группового раунда квалификации к чемпионату Европы-2026 по футзалу. Своих соперников также узнала сборная Украины.

"Сине-желтые" оказались в первой группе, где сыграют с Румынией, Германией и Кипром.

Результаты жеребьевки отбора к Евро-2026 по футзалу

Группа 1: Украина, Румыния, Германия, Кипр

Группа 2: Финляндия, Италия, Беларусь, Мальта

Группа 3: Польша, Словакия, Молдова, Турция

Группа 4: Словения, Венгрия, Черногория, Норвегия

Группа 5: Хорватия, Азербайджан, Швеция, Греция

Группа 6: Казахстан, Армения, Дания, Албания

Группа 7: Португалия, Нидерланды, Северная Македония, Андорра

Группа 8: Испания, Босния и Герцеговина, Англия, Швейцария

Группа 9: Сербия, Чехия, Бельгия, Австрия

Группа 10: Франция, Грузия, Косово, Болгария

В финальную часть Евро-2026 напрямую выйдут победители групп, а восемь лучших команд, занявших вторые места, разыграют в плей-офф еще четыре путевки на континентальное первенство.

ЧЕ-2026 состоится с 18 января по 8 февраля 2026 года в Литве и Латвии. Хозяева финального турнира автоматически получили право поучаствовать в нем.

Когда состоятся матчи отбора к Евро-2026 по футзалу

Групповой этап: 9-18 декабря 2024 года, 27 января-5 февраля 2025 года, 3-12 марта 2025 года и 7-16 апреля 2025 года.

Плей-офф: жеребьевка – 15 мая 2025 года, матчи – 15-24 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футзалу узнала соперников в финальном турнире чемпионата мира-2024.

Читайте также:

Экс-футболист известных украинских клубов погиб на войне против российских окупантов

"Олимпиакос" в экстра-таймах вырвал победу над "Фиорентиной" и выиграл Лигу конференций (видео)

Плей-офф за право играть в УПЛ-2024/25: расписание и результаты матчей