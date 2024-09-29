Сборная Украины по футзалу в безумном матче уничтожила Венесуэлу и вышла в полуфинал ЧМ-2024 (видео)

Сборная Украины по футзалу разгромила национальную команду Венесуэлы в матче 1/4 финала чемпионата мира-2024 по футзалу. Поединок в Ташкенте (Узбекистан) завершился со счетом 9:4 .

На 5-й минуте встречи украинцев вывел вперед Даниил Абакшин после прострела Игоря Корсуна. Однако уже на следующей минуте венесуэльцы отыгрались благодаря голу Франсии.

На 14-й минуте "сине-желтые" снова повели в счете – Петр Шотурма отличился после прострела Игоря Чернявского.

А через две минуты украинцы забили третий мяч – Абакшин удачно сыграл на добивании после того, как голкипер сборной Венесуэлы парировал удар Ростислава Семенченко.

Впрочем, менее чем через минуту Венесуэла сравняла счет – сначала Виамонте реализовал выход один на один с украинским голкипером после обрезки Абакшина, а затем Видаль забил ударом в касание после ввода мяча из-за боковой линии.

И все же, на перерыв Украина отправилась в роли лидера. На 18-й минуте Абакшин оформил хет-трик, а на последней 20-й минуте первого тайма Назар Швед мощно вколотил мяч под перекладину после передачи с углового.

А уже на стартовой минуте второго тайма Украина забила шестой мяч в ворота Венесуэлы – Семенченко поразил ворота соперника после паса Абакшина.

На 27-й минуте матча подопечные Александра Косенко в седьмой раз отличились в воротах южноамериканцев – голкипер сборной Украины Александр Сухов выполнил проход со своей половины поля и точно пробил в верхний угол.

На 30-й минуте Морилло отправил четвертый мяч в ворота Украины, но через две минуты забил Чернявский и вернул нашей команде гандикап в четыре гола.

На 38-й минуте украинцы забили в девятый раз – Николай Микитюк поразил пустые ворота венесуэльцев, воспользовавшись передачей Абакшина.

Обзор матча Украина – Венесуэла

Будет добавлен в скором времени.

В полуфинале ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины сыграет против Бразилии, которая в четвертьфинале обыграла Марокко (3:1). Матч состоится в среду, 2 октября.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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