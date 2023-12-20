Сборная Украины по футзалу в зрелищном матче одолела Польшу и вышла на чемпионат мира-2024

Мужская сборная Украины по футзалу одержала победу над командой Польши в матче заключительного 6-го тура элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2024. Поединок на "Атлас Арене" в польском городе Лодзь завершился со счетом 3:5 .

Для завоевания прямой путевки на мировое первенство украинскую сборную в этом матче устраивала только победа. Подопечные Александра Косенко мощно провели первый тайм, забив в ворота поляков четыре безответных мяча.

На 7-й минуте счет в игре открыл Даниил Абакшин. На 9-й минуте Петр Шотурма удвоил преимущество "сине-желтых". А затем дубль оформил Игорь Корсун, отличившись на 12-й и 20-й минутах.

Во втором тайме соперник сборной Украины прибавил обороты, так что без нервов для нашей команды не обошлось. Павел Каневский отквитал два мяча своими ударами на 27-й и 30-й минутах.

Однако "сине-желтые" быстро вернули себе гандикап в три гола. На 32-й минуте Ростислав Семенченко забил свой дебютный мяч за сборную Украины.

За пять минут до конца матча поляки вместо голкипера выпустили на площадку пятого полевого игрока. Это помогло им снова сократить отставание в счете – на 37-й минуте забил Якуб Рашковский. Однако спастись от поражения Польша уже не смогла.

Таким образом сборная Украины взяла реванш у Польши за поражение (2:3) во 2-м туре элит-раунда квалификации на ЧМ-2024.

В другом матче последнего тура группы B сборная Бельгии дома проиграла команде Сербии со счетом 2:4.

Победа над поляками позволила украинцам (13 очков) выиграть свой квартет и завоевать прямую путевку на Мундиаль. Сборная Польши с 12 баллами финишировала на второй позиции. Третьей стала Сербия (8 пунктов), Бельгия с одним набранным очком заняла последнее место.

Согласно регламенту, на ЧМ-2024 выходят победители пяти групп элит-раунда отбора. Четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в плей-офф, где разыграют еще две путевки на мировое первенство.

Чемпионат мира по футзалу состоится в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

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