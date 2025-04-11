Сборная Украины по футзалу во второй раз феерически поиздевалась над Кипром в отборе к Евро-2026

Сборная Украины по футзалу / © facebook.com/UKRAINEFUTSAL

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Сборная Украины по футзалу разгромила команду Кипра в матче пятого тура квалификации к чемпионату Европы-2026. Номинально домашний для "сине-желтых" поединок в Польше завершился со счетом 11:1 .

Голы: Жук (4, 14, 18, 30), Мельник (9, 23, 33), Семенченко (9), Абакшин (15), Зварыч (20), Первеев (24) – Хаджигеоргиу (19)

Таким образом, сборная Украины по футзалу выиграла пятый матч подряд в отборе к Евро-2026. Наша команда стартовала в квалификации разгромной победой над Кипром (7:0), а затем обыграла Румынию (2:0) и дважды одолела Германию – 5:3 и 9:0.

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Перед последним туром украинская сборная с 15 очками единолично возглавляет свою группу отбора на Евро-2026. "Сине-желтые" опережают Румынию (9 баллов, матч в запасе), а также Германию (3, матч в запасе) и Кипр (0).

Заключительный матч группового этапа квалификации на континентальное первенство сборная Украины проведет 15 апреля с Румынией.

В финальную часть Евро-2026 напрямую выйдут победители групп, а восемь лучших команд, занявших вторые места, разыграют в плей-офф еще четыре путевки на континентальное первенство.

ЧЕ-2026 по футзалу состоится с 18 января по 8 февраля 2026 года в Литве и Латвии. Хозяева финального турнира автоматически получили право поучаствовать в нем.

Напомним, сборная Украины является действующим бронзовым призером чемпионата мира по футзалу.