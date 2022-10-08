Сборная Украины по футзалу волевой победой стартовала в отборе на ЧМ-2024

В стартовом поединке квалификации на мундиаль "сине-желтые" обыграли Косово.

Сборная Украины по футзалу удачно начала отбор на чемпионат мира 2024 года. В первом матче отборочного цикла подопечные Александра Косенко победили Косово со счетом 3:1 .

Номинально домашняя для нашей команды встреча прошла в латвийском Саласпилсе. Украинцы пропустили уже на 2-й минуте поединка, но сумели переломить ход поединка.

На 15-й минуте сравнял счет Чернявский, а во втором тайме голы Корсуна и Мельника принесли "сине-желтым" победу.

Набрав три балла, подопечные Косенко возглавили турнирную таблицу своей группы. Украинцы опережают сборную Нидерландов из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Косово остается с нулем в графе очков.

Следующий матч отбора на мировое первенство украинская сборная сыграет против Нидерландов. Он состоится 11 октября в латвийской Елгаве. Начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

По итогам этого раунда 12 победителей групп, а также четыре лучшие вторые команды выходят в элитный раунд отбора. Остальные 8 сборных, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах за выход в элитный раунд отбора.

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