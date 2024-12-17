Сборная Украины по футзалу выиграла второй матч подряд на старте отбора к Евро-2026

Сборная Украины по футзалу победила команду Румынии в матче второго тура квалификации к чемпионату Европы-2026. Поединок завершился со счетом 0:2 в пользу "сине-желтых".

На 11-й минуте украинскую сборную вывел вперед Михаил Зварыч. Вскоре подопечные Александра Косенко развили свое преимущество – отметился Назар Швед. После этого наша команда уверенно довела дело до победы.

Для сборной Украины это вторая победа подряд на старте отбора к Евро-2026. Наша команда начала квалификацию разгромной победой над Кипром со счетом 7:0.

После двух туров украинская сборная с 6 очками единолично возглавляет свою группу отбора на Евро-2026. "Сине-желтые" опережают Румынию (3 балла), а также Германию (0) и Кипр (0), которым еще предстоит 18 декабря сыграть между собой.

Следующий матч в квалификации на континентальное первенство команда Косенко проведет 31 января против немцев.

В финальную часть Евро-2026 напрямую выйдут победители групп, а восемь лучших команд, занявших вторые места, разыграют в плей-офф еще четыре путевки на континентальное первенство.

ЧЕ-2026 по футзалу состоится с 18 января по 8 февраля 2026 года в Литве и Латвии. Хозяева финального турнира автоматически получили право поучаствовать в нем.

Напомним, сборная Украины является действующим бронзовым призером чемпионата мира по футзалу.

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