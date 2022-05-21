Сборная Украины по гребле завоевала три медали на этапе Кубка мира в Чехии

Сборная Украины по гребле завоевала три медали на этапе Кубка мира в Чехии

Украинские гребцы успешно выступают на этапе Кубка мира в чешском Рачице.

В первый день финальных заплывов "сине-желтые" завоевали три медали: "золото", "серебро" и "бронзу".

Награду высшего сорта Украине принесла двукратная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Людмила Лузан. Она финишировала первой на дистанции 1000 метров со временем 4:25:31. Для Лузан это первая медаль в этом сезоне.

Комплект серебряных наград Украина выиграла в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 метров. Здесь нашу команду представляли Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин. Украинцы финишировали вторыми со временем 1:20:29.

Обладателем бронзовой медали стал каноист Олег Боровик в соревнованиях одиночек на дистанции 200 метров. В финале он показал время 40:61.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что известная украинская теннисистка драматично пробилась в основную сетку Roland Garros.

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