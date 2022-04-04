Сборная Украины по греко-римской борьбе добыла вторую медаль на Чемпионате Европы-2022

Владлен Козлюк принес нашей команде "бронзу" континентального первенства.

Украинский борец греко-римского стиля Владлен Козлюк завоевал бронзовую награду на Чемпионате Европы-2022 в Будапеште.

Козлюк добыл медаль в весовой в категории до 97 кг. Для украинца это было дебютное выступление на континентальном первенстве среди взрослых. До этого он поднимался на пьедестал только на молодежном и юниорском уровнях.

На пути к медальной схватке Козлюк в 1/8 финала одолел прошлогоднего вице-чемпиона мира среди юниоров, нидерландца Тирона Стеркенбурга (7:2), а в четвертьфинале победил бронзового призера ЮЧС-2019, турка Бейтуллу Кайшдага (8:4).

В полуфинале украинец проиграл вице-чемпиону мира 2018 года, представителю Болгарии Кириллу Милову - 1:7. В "бронзовом" финале Козлюк оказался сильнее норвежца Феликса Балдауфома - чемпиона Европы 2017 года, одержав разгромную победу со счетом 8:0.

Ранее сообщалось, что украинец Александр Грушин стал бронзовым призером Чемпионата Европы в Будапеште.

Напомним, мужская сборная Украины по вольной борьбе отказалась от участия в чемпионате Европы и осталась в Украине, чтобы защищать свою страну от российских оккупантов.

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