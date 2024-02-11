Сборная Украины по хоккею одержала очередную победу и вышла в финал отбора на Олимпиаду-2026

Сборная Украины по хоккею пробилась в финальный раунд отбора на Олимпиаду-2026.

В заключительном туре преквалификации ОИ-2026 украинцы победили команду Эстонии со счетом 5:3 .

Первый период "сине-желтые" выиграли с разницей в три шайбы – отличились Вадим Мазур, Филипп Пангелов-Юлдашев и Виталий Лялька.

На старте второй двадцатиминутки Роберт Аррак сократил отставание эстонцев, однако украинская сборная быстро ответила усилиями Евгения Фадеева. Впрочем, шайба Вадима Васенкина позволила Эстонии снова приблизиться к нашей команде.

В третьем периоде борьба была напряженной. Марк Виртанен помог эстонцам подобраться к украинцам на расстояние одной шайбы, но "сине-желтые" сумели удержать победу. Более того, Александр Пересунько забил пятую шайбу в ворота соперника, гарантировав украинцам победу.

Таким образом, сборная Украины выиграла все три матча своей группы. В предыдущих поединках украинцы разбили Южную Корею (4:0) и в серии буллитов вырвали победу над Польшей (3:2).

Благодаря этим результатам украинская сборная финишировала первой в своей группе и завоевала путевку в решающий раунд олимпийской квалификации, который состоится в августе 2024 года.

В финальном раунде квалификации на Олимпиаду-2026 сборная Украины сразится в одной группе со Словакией, Беларусью и Казахстаном. Для выхода на Олимпийские игры украинцам нужно занимать в квартете первое место.

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