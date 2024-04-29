Сборная Украины по хоккею одержала вторую подряд победу на чемпионате мира-2024 (видео)

Сборная Украины по хоккею обыграла команду Нидерландов в матче второго тура чемпионата мира-2024 в Дивизионе IB со счетом 4:0 .

В первом периоде "сине-желтые" отличились дважды – шайбы забрасывали Филипп Пангелов-Юлдашев и Игорь Мережко.

Во второй 20-минутке команда Дмитрия Христича еще раз поразила ворота соперника – это сделал Виктор Захаров.

В последнем периоде Александр Пересунько забросил четвертую шайбу украинской команды, установив таким образом окончательный счет поединка.

Обзор матча Украина – Нидерланды

Для сборной Украины это вторая подряд победа на ЧМ, который проходит в Литве. В стартовом матче наша команда одержала разгромную победу над Эстонией со счетом 8:0.

По итогам двух туров "сине-желтые" с 6 очками возглавляют турнирную таблицу Дивизиона IB, опережая Китай и Литву благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных шайб. Нидерланды, Испания и Эстония пока зачетных баллов не набирали.

Следующий матч на ЧМ-2024 по хоккею украинцы проведут во вторник, 30 апреля, со сборной Китая. Начало – в 12:30 по киевскому времени.

Отметим, что сборная Украины в пятый раз подряд играет в третьем по силе дивизионе мирового первенства по хоккею. Победитель дивизиона получит путевку во второй дивизион (IA) чемпионата мира на следующий год. Команда, занявшая последнее место, вылетит в четвертый дивизион (IIA).

Напомним, в прошлом году "сине-желтые" до последнего претендовали на выход в дивизион IA, однако в решающем матче за повышение в классе проиграли Японии.

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