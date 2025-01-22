Сборная Украины по хоккею победила США и завоевала "бронзу" зимней Универсиады-2025

Для "сине-желтых" это первая за 24 года медаль Универсиады в хоккее.

Украина завоевала еще одну медаль на зимней Универсиаде-2025, которая проходит в итальянском Турине. Наша мужская хоккейная сборная стала бронзовым призером соревнований.

В поединке за "бронзу" украинские хоккеисты победили команду США со счетом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).

"Сине-желтые" сотворили сенсацию, ведь на групповом этапе американцы обыграли украинцев со счетом 5:1.

Сборная Украины по хоккею выиграла медаль зимней Универсиады впервые за 24 года. В последний раз "сине-желтые" поднимались на пьедестал Универсиады в хоккее еще в 2001 году, когда в польском Закопане также завоевали "бронзу".

Лучшим результатом нашей хоккейной сборной на этом уровне остается "золото" студенческого турнира 1999 года в словацком Попраде.

В финале хоккейного турнира Универсиады-2025 сразятся сборные Словакии и Канады. Именно словакам украинцы уступили в полуфинале со счетом 1:3.

За день до завершения Игр в Турине в активе нашей студенческой команды 12 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые).

Все медали Украины на зимней Универсиаде-2025

"Золото": Богдан Борковский (биатлон, короткая индивидуальная гонка, персьют), Александра Меркушина и Сергей Супрун (биатлон, сингл-микст), Дарина Чалык (биатлон, масс-старт)

"Серебро": Мария Анийчин (фристайл, биг-эйр), Олег Бойко (фристайл, биг-эйр), Сергей Супрун (биатлон, персьют), Александра Меркушина (биатлон, масс-старт)

"Бронза": Дарина Чалык (биатлон, короткая индивидуальная гонка, персьют), Богдан Борковский (биатлон, спринт), мужская сборная по хоккею

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