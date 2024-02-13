Сборная Украины по хоккею получила новых соперников в финальном раунде отбора на Олимпиаду-2026

Сборная Украины по хоккею узнала новых соперников в финальном раунде отбора на Олимпийские игры-2026 после того, как Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение России и Беларуси.

"Сине-желтые" выиграли преквалификационный турнир и вышли в решающую стадию отбора на Олимпиаду, где должны были бороться в одной группе со Словакией, Беларусью и Казахстаном, однако из-за недопуска сборной Беларуси к олимпийской квалификации IIHF провела пережеребьевку.

Новый жребий отправил Украину в квартет Е, где наша команда сыграет с Латвией, Францией и Словенией.

Все поединки финальной части отбора на ОИ-2026 в этой группе состоятся 29 августа – 1 сентября в латвийской Риге.

Для выхода на Олимпиаду украинской сборной нужно занимать первое место в квартете.

Отметим, что Латвия, Франция и Словения в прошлом году участвовали в чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе. Причем латвийские хоккеисты впервые в истории выиграли медали чемпионата мира – "бронзу".

Франция и Словения на ЧМ-2023 не сумели выйти в плей-офф – французы заняли шестое место в своей группе из восьми команд, а словенцы в другой группе финишировали последними и вылетели во второй по рангу Дивизион IA.

В свою очередь, сборная Украины сейчас находится в третьем по силе дивизионе мирового первенства по хоккею (ІВ), где в этом году сыграет в пятый раз подряд. В прошлом году "сине-желтые" до последнего претендовали на выход в дивизион IA, однако в решающем матче за повышение в классе проиграли Японии.

Напомним, сборная Украины по хоккею только один раз играла на Олимпийских играх – в 2002 году украинцы заняли десятое место на олимпийском турнире в Солт-Лейк-Сити (США).

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