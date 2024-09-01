Сборная Украины по хоккею поражением завершила выступления в финальном раунде отбора на Олимпиаду-2026

"Сине-желтые" проиграли все три матча в решающем этапе олимпийской квалификации.

Сборная Украины по хоккею потерпела поражение от команды Словении в третьем туре финального раунда отбора на Олимпийские игры-2026. Поединок в Риге завершился со счетом 6:2 в пользу соперника "сине-желтых".

В первом периоде Ян Урбас и Ян Дрозг обеспечили словенцам гандикап в две шайбы.

Во второй 20-минутке Дрозг еще раз поразил ворота украинской команды, но наши хоккеисты ответили своими двумя шайбами – Виталий Лялька и Филипп Пангелов-Юлдашев вернули интригу в этот матч.

Однако решающий период сложился по выгодному для словенцев сценарию. Урбас, Жига Еглич и Анже Куральт отметились результативными бросками, что означало для украинцев разгромное поражение.

Таким образом, сборная Украины с тремя поражениями завершила выступления в финальном раунде отбора на Олимпиаду-2026. В первом матче наша команда разгромно проиграла Франции (2:7), а во втором потерпела разгром от Латвии (1:5).

Без единого набранного очка и с разницей шайб 5:18 украинцы заняли последнее место в своем квартете. "Сине-желтые" потеряли шансы выйти на Олимпиаду-2026 еще после второго поединка. Словения (3 балла) финишировала на третьей позиции.

Путевку на Олимпиаду получит только победитель квартета. В заключительном туре ее разыграют Латвия и Франция, которые после двух побед подряд имеют в своем активе по 6 очков.

Напомним, сборная Украины по хоккею только один раз играла на Олимпийских играх – в 2002 году украинцы заняли десятое место на олимпийском турнире в Солт-Лейк-Сити (США).

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