Сборная Украины по хоккею потерпела второй разгром подряд и потеряла шансы выйти на Олимпиаду-2026

Сборная Украины по хоккею разгромно проиграла команде Латвии во втором туре финального раунда отбора на Олимпийские игры-2026. Поединок в Риге завершился со счетом 1:5 .

В первом периоде хозяева ледовой арены дважды поразили ворота "сине-желтых" – забивали Данс Лочмелис и Робертс Букартс.

Во второй 20-минуте латвийские хоккеисты забросили еще три безответных шайбы – отличились Харалдс Эгле, Рихардс Букартс и Микс Индрашис.

В заключительном периоде украинская сборная сумела отквитать одну шайбу – окончательный счет игры установил Даниил Трахт.

Отметим, что в первом матче финального раунда квалификации к Олимпиаде-2026 сборная Украины разгромно проиграла Франции (2:7).

После двух туров украинцы без набранных очков и с разницей шайб 3:12 занимают последнее место в своем квартете и досрочно потеряли шансы выйти на Олимпиаду-2026.

Заключительный матч наша команда проведет в воскресенье, 1 сентября, против Словении, которая также проиграла первые два поединка.

Путевку на Олимпиаду получит только победитель квартета. В заключительном туре ее разыграют Латвия и Франция, которые после двух побед подряд имеют в своем активе по 6 очков.

Напомним, сборная Украины по хоккею только один раз играла на Олимпийских играх – в 2002 году украинцы заняли десятое место на олимпийском турнире в Солт-Лейк-Сити (США).

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