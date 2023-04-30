Сборная Украины по хоккею проиграла решающий матч на ЧМ-2023 и не сумела повыситься в классе

Сборная Украины по хоккею уступила команде Японии в заключительном матче чемпионата мира-2023 в Дивизионе IB. Поединок завершился со счетом 5:3 .

В первом периоде команда Вадима Шахрайчука пропустила две шайбы, не забросив ни одной в ответ. Второй период также остался за японцами, которые перед последней 20-минуткой вели в счете 4:0.

В заключительном периоде украинцы пропустили уже на первой минуте – счет стал 5:0. Затем наша команда смогла забить в ворота соперника три шайбы и сократить отставание, но избежать поражения "сине-желтым" не удалось.

Ранее на ЧМ-2023 украинская команда в овертайме уступила Китаю (4:5), разгромила Сербию (7:0), обыграла Эстонию (7:4) и уничтожила Нидерланды (14:2).

Таким образом, сборная Украины с 10 очками финишировала на втором месте в дивизионе IB. Выиграли группу японцы (15 баллов), которые победили во всех своих матчах и завоевали путевку во второй дивизион (IA) чемпионата мира на следующий сезон.

В свою очередь, сборная Украины осталась в третьем по силе дивизионе (IB) мирового первенства по хоккею, где в следующем году сыграет в пятый раз подряд.

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