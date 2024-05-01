Сборная Украины по хоккею разбила очередного соперника и лидирует в своем дивизионе на ЧМ-2024

"Сине-желтые" выиграли четыре из четырех поединков на текущем мировом первенстве.

Сборная Украины по хоккею победила команду Испании в матче четвертого тура чемпионата мира-2024 в Дивизионе IB со счетом 6:1 .

Первый период встречи получился безголевым. Во второй 20-минутке украинцы пропустили – отличился испанец Гастон Гонсалес. Причем это первая пропущенная шайба "сине-желтыми" на текущем мировом первенстве.

До перерыва команда Дмитрия Христича сумела отыграться – результативный удар нанес Даниил Трахт. Так что перед заключительным периодом счет был ничейным – 1:1.

Однако в финальный отрезок поединка украинцы устроили сопернику разгром, забросив пять шайб. Дубль оформил Станислав Садовиков, во второй раз точный бросок совершил Трахт, еще по разу забили Глеб Кривошапкин и Виктор Захаров.

Для сборной Украины это четвертая подряд победа на ЧМ-2024, которая проходит в Литве. В стартовом матче наша команда разгромила Эстонию (8:0), а затем обыграла Нидерланды (4:0) и уничтожила Китай (9:0).

После четырех сыгранных поединков "сине-желтые" с 12 очками возглавляют турнирную таблицу Дивизиона IB, опережая на три балла Литву (имеет матч в запасе).

В заключительном поединке ЧМ-2024 украинская сборная в пятницу, 3 мая, сразится с Литвой. Начало – в 19:30 по киевскому времени. Победа гарантирует нашей команде повышение в классе.

Отметим, что сборная Украины в пятый раз подряд играет в третьем по силе дивизионе мирового первенства по хоккею. Победитель дивизиона получит путевку во второй дивизион (IA) чемпионата мира на следующий год. Команда, занявшая последнее место, вылетит в четвертый дивизион (IIA).

Напомним, в прошлом году "сине-желтые" до последнего претендовали на выход в дивизион IA, однако в решающем матче за повышение в классе проиграли Японии.

Читайте также:

Сборная Украины по хоккею получила новых соперников в финальном раунде отбора на Олимпиаду-2026

"Невероятный толчок для пропаганды": легенда НХЛ заявил, что Россия купила допуск к Олимпиаде-2024

Разгром в финальной серии: определился чемпион Украины по хоккею