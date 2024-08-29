Сборная Украины по хоккею разгромно проиграла на старте финального раунда отбора к Олимпиаде-2026

"Сине-желтые" не справились с командой Франции.

Сборная Украины по хоккею разгромно проиграла команде Франции в первом матче финального раунда отбора на Олимпийские игры-2026. Поединок в Риге завершился со счетом 7:2 в пользу французов.

В первом периоде Франция забросила две шайбы – отличились Флориан Шакиашвили и Стефан Да Коста, а во втором сумела еще три раза огорчить "сине-желтых" – забивали Пьер-Эдуар Бельмар, Саша Трей и Пьеррик Дюбе.

На старте третьего периода украинцы отквитали одну шайбу усилиями Виталия Ляльки. Однако французы ответили своими двумя результативными бросками, которые совершили Перре Жордан и Шарль Бертран.

В конце матча Украина во второй раз поразила ворота соперника – окончательный счет установил Александр Пересунько.

Кроме Франции, соперниками украинцев в финальном раунде квалификации к Олимпиаде-2026 являются сборные Латвии и Словении.

Следующий матч наша команда проведет 30 августа против латвийцев, а 1 сентября в заключительном поединке встретится со словенцами.

Все поединки финальной части отбора на ОИ-2026 в этой группе проходят в латвийской Риге. Путевку на Олимпиаду получит только победитель квартета.

Напомним, сборная Украины по хоккею только один раз играла на Олимпийских играх – в 2002 году украинцы заняли десятое место на олимпийском турнире в Солт-Лейк-Сити (США).

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