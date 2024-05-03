Сборная Украины по хоккею выиграла решающий матч на ЧМ-2024 и завоевала повышение в классе

"Сине-желтые" обыграли Литву и поднялись во второй по рангу дивизион чемпионата мира на следующий год.

Сборная Украины по хоккею победила команду Литвы в матче заключительного тура чемпионата мира-2024 в Дивизионе IB.

Решающий поединок за первое место в дивизионе и повышение в классе завершился триумфом "сине-желтых" со счетом 4:1 .

Первый период подопечные Дмитрия Христича выиграли с минимальным преимуществом – отличился Даниил Трахт.

Во второй 20-минутке украинцы увеличили свое преимущество – Трахт оформил дубль.

А в третьем периоде наша команда забросила снова – точный бросок совершил Андрей Денискин. После этого литовцы отыграли одну шайбу усилиями Эймантаса Норейки, но последнее слово в этом поединке было за украинцами – Александр Пересунько забил уже в пустые ворота соперника.

Таким образом, сборная Украины финишировала на ЧМ-2024 в Дивизионе IB, который проходил в Литве, с пятью победами в пяти матчах. Ранее наша команда разгромила Эстонию (8:0), обыграла Нидерланды (4:0), уничтожила Китай (9:0) и разбила Испанию (6:1).

Следовательно, "сине-желтые" с 15 очками стали победителями Дивизиона IB, опередив на три балла Литву. Это принесло украинцам путевку во второй по рангу дивизион (IA) чемпионат мира на следующий год. В последний раз наша сборная выступала на таком уровне еще в 2017 году.

Отметим, что в этом году сборная Украины в пятый раз подряд играла в третьем по силе дивизионе (IB) мирового первенства по хоккею. В прошлом году "сине-желтые" до последнего претендовали на выход в дивизион IA, однако в решающем матче за повышение в классе проиграли Японии.

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