Сборная Украины по хоккею забросила сопернику 14 шайб и одержала третью победу на ЧМ-2023

"Сине-желтые" вышли на первое место в своей группе и продолжают борьбу за повышение в классе.

Сборная Украины по хоккею разбила команду Нидерландов в матче 4-го тура чемпионата мира-2023 в Дивизионе IB. Поединок завершился со счетом 14:2 в пользу подопечных Вадима Шахрайчука.

В первом периоде "сине-желтые" забросили четыре шайбы, пропустив в ответ только одну.

Во второй 20-минутке украинцы отличились еще шесть раз, в то время как соперник смог лишь раз огорчить украинского голкипера.

В заключительном периоде сборная Украины продолжила громить нидерландцев и забросила еще четыре шайбы.

Отметим, что в составе нашей команды четыре шайбы забросил Даниил Трахт. По дублю также сделали Илья Коренчук и Андрей Денискин.

Это третья победа сборной Украины на ЧМ-2023. В первом матче на турнире украинцы в овертайме уступили Китаю со счетом 4:5, после чего разгромили Сербию (7:0) и обыграли Эстонию (7:4).

Добавим, что победа со счетом 14:2 – самая большая для Украины на чемпионатах мира с апреля 2010 года. Тогда "сине-желтые" разгромили Сербию с разницей в 13 шайб – 15:2.

После победы над Нидерландами, украинская сборная с 10 очками возглавила свою группу. Второй с 9 баллами идет Япония, сыгравшая на один матч меньше.

Именно против японцев подопечные Шахрайчука проведут свой следующий матч на ЧМ-2023. Решающая для обеих команд игра состоится 29 апреля, начало – в 19:30 по киевскому времени.

Отметим, что сборная Украины в четвертый раз подряд играет в третьем по силе дивизионе мирового первенства по хоккею. Победитель дивизиона получит путевку во второй дивизион (IA) чемпионата мира следующий сезон. Команда, занявшая последнее место, вылетит в четвертый дивизион (IIA).

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