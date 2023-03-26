Сборная Украины по карате завоевала историческое "золото" ЧЕ в мужском командном кумите

Сборная Украины по карате выиграла "золото" в командных соревнованиях по мужскому кумите на чемпионате Европы-2023.

Нашу команду представляли Станислав Горуна, Валерий Чеботарь, Ризван Талибов, Андрей Заплитный, Андрей Торошанко, Валерий Сонных и Константин Цымбал.

В полуфинальном поединке "сине-желтые" справились с командой Хорватии (12:6), а в финале украине выиграли у сборной Франции со счетом 3:2.

Мужская сборная Украины впервые в истории выступила в финале чемпионата Европы по карате. До этого украинские каратисты четырежды выигрывали "бронзу" в командном кумите (2017, 2018, 2021 и 2022). Поэтому эта золотая награда историческая для "сине-желтых".

В целом на Евро-2024 по карате Украина завоевала три индивидуальных награды: Анжелика Терлюга (до 55 кг) и Андрей Заплитный (до 75 кг) выбороли "золото", а Анита Серегина (до 61 кг) выиграла "серебро".

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