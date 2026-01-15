Сборная Украины по лыжной акробатике объявила состав на Олимпийские игры-2026

Дмитрий Котовский / © Associated Press

Реклама

Сборная Украины по лыжной акробатике объявила состав на зимнюю Олимпиаду-2026.

Его сообщил главный тренер команды Энвер Аблаев в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

В мужских соревнованиях Украина получила максимальную квоту и сможет выставить четырех фристайлистов, тогда как в женских соревнованиях будут участвовать три спортсменки.

Реклама

Мужчины: Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов

Женщины: Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк

Также Аблаев сообщил, что Украина может получить еще одну лицензию в женской лыжной акробатике – путем перераспределения квот от Италии. В этом случае место в сборной на Олимпийских играх получит Нелли Попович.

"На сегодняшний день есть итальянки, которые имеют квоту как страна, проводящая Олимпийские игры. Но у них нет акробатов, они не будут выступать. И есть большая вероятность, что Нелли все же сможет сместиться немного вперед и она попадет", – сказал Аблаев в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Больше 3500 атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплектов наград.

Напомним, на зимней Олимпиаде-2022 сборная Украины выиграла одну медаль – Александр Абраменко завоевал "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.