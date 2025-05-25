Сборная Украины по мини-футболу проиграла третий матч подряд на чемпионате мира-2025

Мини-футбол Венгрия – Украина/ © Федерация мини-футбола Украины

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Сборная Украины по мини-футболу проиграла команде Венгрии ( 0:3 ) в своем последнем, третьем матче на чемпионате мира-2025, который проходит в столице Азербайджана – Баку.

Для "сине-желтых" этот поединок уже не имел никакого турнирного значения, ведь после двух туров наша команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф.

На старте турнира Украина потерпела разгромное поражение от Англии (0:4), а затем уступили Турции (1:3).

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Турнирное положение: Венгрия (5), Англия (4 очка), Турция (4), Украина (0).

Согласно регламенту турнира, чтобы выйти в плей-офф, нужно занять первое или второе место в квартете.

Все матчи сборной Украины на ЧМ-2025 по мини-футболу можно посмотреть на платформе Киевстар ТВ .

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