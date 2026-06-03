Сборная Украины по мини-футболу разбила Венгрию и вышла в финал Евро-2026

Сборная Украины по минифутболу / facebook.com/ukraineminifootball

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Сборная Украины по мини-футболу вышла в финал Евро-2026, который проходит в словацкой Братиславе.

В полуфинале континентального первенства "сине-желтые" разбили команду Венгрии со счетом 5:1 .

Украинцы открыли счет в конце первого тайма — на 22-й минуте Вадим Иванов забил ударом головой, а уже через минуту Денис Бланк в быстрой атаке удвоил преимущество "сине-желтых".

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После перерыва венгры сократили отставание — на 34-й минуте отличился Тибор Кес. Однако Вадим Иванов сразу же точным ударом восстановил преимущество нашей команды в два мяча.

Затем Александр Колесников отправил четвертый мяч в ворота Венгрии, а точку в конце поединка поставил Дмитрий Сорокин.

Обзор матча Венгрия — Украина

Для сборной Украины по мини-футболу это первый в истории выход в финал чемпионата Европы.

В финале соперником украинцев станет победитель матча Сербия — Азербайджан, который также состоится сегодня, 3 июня, начало — в 21:45 по киевскому времени.

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Финальный матч состоится в четверг, 4 июня, в 21:30 по киевскому времени.

Отметим, что на групповом этапе сборная Украины (7 очков) заняла первое место в квартете C, обыграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2), а также сыграв вничью с Сербией (1:1). В 1/8 финала подопечные Александра Бондаря победили Португалию (3:1), а в четвертьфинале разгромили Грузию (4:0).

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу с новым главным тренером обыграла Польшу в товарищеском матче.

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