Сборная Украины по минифутболу / facebook.com/ukraineminifootball

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Сборная Украины по мини-футболу стала серебряным призером Евро-2026, которое проходило в словацкой Братиславе.

В финале континентального первенства "сине-желтые" потерпели поражение от действующего чемпиона мира, команды Азербайджана, со счетом 0:2 .

На 7-й минуте встречи азербайджанцев вывел вперед Мирмехди Рзаев, а в компенсированное ко второму тайму время, на 50+5-й минуте, точку в этом поединке поставил Иса Атаев.

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Обзор матча Украина — Азербайджан

Для сборной Украины по мини-футболу это был первый в истории финал чемпионата Европы. Наша команда впервые выиграла медали Евро.

Отметим, что на групповом этапе сборная Украины (7 очков) заняла первое место в квартете C, обыграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2), а также сыграв вничью с Сербией (1:1).

В 1/8 финала подопечные Александра Бондаря победили Португалию (3:1), в четвертьфинале разгромили Грузию (4:0), а в полуфинале разбили Венгрию (5:1).

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу с новым главным тренером обыграла Польшу в товарищеском матче.

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