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Сборная Украины по мини-футболу во второй раз подряд проиграла на ЧМ-2025 и осталась без плей-офф
После разгрома от Англии "сине-желтые" уступили Турции.
Сборная Украины по мини-футболу потерпела поражение от команды Турции (1:3) в своем втором матче на чемпионате мира-2025, который проходит в столице Азербайджана – Баку.
В составе турецкой сборной хет-трик оформил Эмре Хачаоглу, а у украинцев единственный гол забил Вадим Иванов.
Для украинской команды это второе поражение подряд на ЧМ-2025 по мини-футболу. "Сине-желтые" за тур до конца потеряли шансы на выход в плей-офф.
На старте турнира Украина потерпела разгромное поражение от Англии (0:4), а Турция и Венгрия сыграли вничью (0:0). Во втором туре Англия и Венгрия разошлись миром (1:1).
Турнирное положение перед заключительным туром: Англия (4 очка), Турция (4), Венгрия (2), Украина (0).
В заключительном туре группового раунда сборная Украины сыграет против Венгрии (25 мая в 15:30), но этот матч уже не будет иметь для "сине-желтых" никакого турнирного значения.
В стадию плей-офф пройдут по две лучшие команды из каждой группы.
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