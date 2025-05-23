Сборная Украины по мини-футболу во второй раз подряд проиграла на ЧМ-2025 и осталась без плей-офф

Сборная Украины по мини-футболу / © Федерация мини-футбола Украины

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Сборная Украины по мини-футболу потерпела поражение от команды Турции (1:3) в своем втором матче на чемпионате мира-2025, который проходит в столице Азербайджана – Баку.

В составе турецкой сборной хет-трик оформил Эмре Хачаоглу, а у украинцев единственный гол забил Вадим Иванов.

Для украинской команды это второе поражение подряд на ЧМ-2025 по мини-футболу. "Сине-желтые" за тур до конца потеряли шансы на выход в плей-офф.

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На старте турнира Украина потерпела разгромное поражение от Англии (0:4), а Турция и Венгрия сыграли вничью (0:0). Во втором туре Англия и Венгрия разошлись миром (1:1).

Турнирное положение перед заключительным туром: Англия (4 очка), Турция (4), Венгрия (2), Украина (0).

В заключительном туре группового раунда сборная Украины сыграет против Венгрии (25 мая в 15:30), но этот матч уже не будет иметь для "сине-желтых" никакого турнирного значения.

В стадию плей-офф пройдут по две лучшие команды из каждой группы.

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Все матчи сборной Украины на ЧМ-2025 по мини-футболу можно посмотреть на платформе Киевстар ТВ .

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