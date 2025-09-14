ТСН в социальных сетях

Сборная Украины по пляжному футболу будет бойкотировать матч за "бронзу" суперфинала Евролиги-2025

"Сине-желтые" отказались выходить на игру против команды Беларуси.

Сборная Украины по пляжному футболу

Мужская сборная Украины по пляжному футболу будет бойкотировать матч за бронзовые медали суперфинала Евролиги-2025 против команды Беларуси.

Об этом на своей официальной странице Facebook сообщила Ассоциация пляжного футбола Украины.

"Соперником сборной Украины в матче за 3-е место должна была стать сборная, которая представляет страну с самопровозглашенным президентом (эта команда проиграла в другом полуфинале Испании 3:6). Однако этот поединок сборная Украины будет бойкотировать из-за того, что Беларусь – приспешник страны-террориста.

Украинцы таким образом занимают 4-е место Евролиги-2025. В финальном матче главный трофей разыграют Италия и Испания", – говорится в заявлении Ассоциации пляжного футбола Украины.

Отметим, что в полуфинале турнира сборная Украины уступила Италии со счетом 1:4, а Беларусь проиграла Испании – 3:6.

Сборная Украины по пляжному футболу уже не впервые бойкотирует соревнования из-за сборной Беларуси. В 2023 году "сине-желтые" отказались играть в Евролиге из-за участия белорусов, а позже по той же причине снялись с чемпионата мира-2024.

