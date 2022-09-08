Сборная Украины по пляжному футболу одержала первую победу в Евролиге-2022

Сборная Украины по пляжному футболу завоевала первые три очка в отборе в Суперфинал Евролиги-2022, продолжающийся в итальянском Кальяри.

Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Азербайджан в отборе в Суперфинал Евролиги-2022 – 2:1 .

Счет матча на 11-й минуте открыл пробивший с далекого расстояния голкипер "сине-желтых" Андрей Неруш. Через три минуты Иван Глуцкий удвоил преимущество украинцев, реализовав стандарт.

В заключительном игровом отрезке азербайджанцы соперники сократили отставание, однако сравнять счет до конца поединка так и не смогли.

Это была первая победа сборной Украины в нынешнем розыгрыше Евролиги. Ранее Украина проиграла Испании (1:4) и Италии (3:5) и для сохранения возможности квалификации на Европейские игры-2023 сборной Украины необходимо было побеждать Азербайджан.

В заключительном туре отбора Украина сыграет против Германии. Матч состоится 9 сентября.

Напомним, ранее мужские и женские сборные Украины по пляжному футболу обеспечили себе путевки на Всемирные пляжные игры-2023. Соревнования пройдут в августе следующего года на Бали.

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