Сборная Украины по пляжному футболу с первого места вышла в плей-офф отбора ЧМ-2024

"Сине-желтые" выиграли все три матча группового раунда.

Мужская сборная Украины по пляжному футболу стала победителем своей группы европейской квалификации на чемпионат мира 2024 года.

В третьем туре групповой стадии подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука обыграли Литву со счетом 4:1.

В первом периоде за украинскую сборную отличились Андрей Пашко и Ярослав Заворотный. Литовцы ответили голом Паулиуса Гиедраитиса. Однако во втором тайме Олег Зборовский и Андрей Борсук точными ударами обеспечили нашей команде победу.

Таким образом, "сине-желтые" победили в третьем из трех матчей группового этапа. Ранее сборная Украины в овертайме обыграла Испанию (4:3), а затем нанесла поражение Польше (3:2).

Набрав 8 очков, украинцы досрочно гарантировали первое место в группе В, независимо от результата матча между сборными Польши и Испании.

Далее сборная Украины продолжит борьбу в плей-офф отбора ЧМ-2024. В четвертьфинале соперником "сине-желтых" станет Молдова или Италия.

Победители четвертьфиналов, которые пройдут 9 июля, получат путевки на чемпионат мира-2024.

ЧМ-2024 по пляжному футболу состоится в Дубае с 15 по 25 февраля. Титул разыграют 16 сборных из шести конфедераций.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по пляжному футболу стала вице-чемпионом Европейских игр-2023.

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