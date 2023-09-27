Сборная Украины по пляжному футболу снялась с чемпионата мира-2024 из-за участия Беларуси

"Сине-желтые" будут бойкотировать второй подряд Мундиаль по пляжному футболу.

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия в финальной части чемпионата мира-2024 из-за допуска к турниру команды Беларуси.

Об этом Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) сообщила на официальном сайте.

Отмечается, что АПФУ и Украинская ассоциация футбола (УАФ) обращались в ФИФА и руководящую мировую организацию пляжного футбола Beach Soccer Worldwide (BSWW) с просьбой отстранить команду Беларуси от выступлений, но получили отказ.

Более того, сборной Беларуси даже разрешено соревноваться на турнирах под своим национальным флагом.

Таким образом, "сине-желтые", соблюдая приказ Министерства молодежи и спорта Украины, запрещающий участвовать в международных соревнованиях, где присутствуют представители РФ и Беларуси, не сыграют на ЧМ-2024 в ОАЭ.

Отметим, что сборная Украины по пляжному футболу в пятый раз в истории вышла в финальный турнир чемпионата мира, но сыграла на этой стадии турнира лишь трижды (2005, 2011, 2013).

В последний раз украинцы квалифицировались в финальную часть ЧМ в 2021 году, но тогда наша команда отказались ехать на турнир, который проводился в Москве. Следовательно, сборная Украины будет бойкотировать второй подряд чемпионат мира по пляжному футболу.

Сборная Украины по пляжному футболу уже во второй раз в этом году вынуждена пропустить международные соревнования из-за участия Беларуси. Ранее наша команда снялась с Евролиги-2023.

Напомним, в конце июля 2023 года украинским спортсменам изменили условия запрета участия в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы. Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинцам соревноваться на турнирах, где спортсмены из стран-агрессоров выступают в нейтральном статусе.

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