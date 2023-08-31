Сборная Украины по пляжному футболу снялась с Евролиги-2023 из-за участия команды государства-агрессора

"Сине-желтые" не сыграют на турнире, к которому допустили сборную Беларуси.

Сборная Украины по пляжному футболу будет бойкотировать Евролигу-2023 из-за участия в соревнованиях национальной команды Беларуси.

Об этом сообщила Ассоциация пляжного футбола Украины.

Управляющая организация пляжного футбола Beach Soccer Worldwide разрешает Беларуси выступать на турнирах под государственным флагом.

Соответственно "сине-желтые", следуя приказу Министерства молодежи и спорта Украины, пропустят соревнования с участием сборной государства-агрессора.

"Из-за того, что в финальной части Евролиги по пляжному футболу 2023 года примет участие команда Беларуси, мы должны выполнять требования приказа Минспорта и пропустить эти соревнования. Спасибо всем болельщикам за понимание", – говорится в сообщении АПФУ.

ННапомним, в конце июля 2023 года украинским спортсменам изменили условия запрета участия в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы. Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинцам соревноваться на турнирах, где спортсмены из стран-агрессоров выступают в нейтральном статусе.

Читайте также:

НОК прокомментировал возможное участие Украины в Олимпиаде-2024 в случае допуска россиян и белорусов

МОК не пригласил Россию и Беларусь на Олимпийские игры-2024: что это значит

Международную федерацию, унижавшую Украину и вернувшую Россию к соревнованиям, исключили из состава МОК