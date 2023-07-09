Сборная Украины по пляжному футболу вышла в финальный турнир чемпионата мира-2024

В решающем матче за путевку на Мундиаль "сине-желтые" победили Молдову.

Мужская сборная Украины по пляжному футболу вышла в финальную часть чемпионата мира 2024 года.

В матче плей-офф квалификации на планетарное первенство подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука обыграли команду Молдовы со счетом 5:2.

Отбор на ЧМ-2024 по пляжному футболу, плей-офф

Украина – Молдова – 5:2

Голы: Зборовский (2), Пославский (22), Пашко (25), Войтенко (27), Неруш (29) – Подлеснов (5), Граур (23)

Благодаря этой победе украинская команда оказалась среди четырех лучших сборных европейского отбора, которые получили путевки на чемпионат мира.

По итогам отборочного турнира в Баку на чемпионат мира-2024 также пробились Беларусь и Португалия. Еще одну путевку на планетарное первенство разыграют Италия и Испания.

ЧМ-2024 по пляжному футболу состоится в Дубае с 15 по 25 февраля. Титул разыграют 16 сборных из шести конфедераций.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по пляжному футболу стала вице-чемпионом Европейских игр-2023.

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