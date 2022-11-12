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Сборная Украины по теннису досрочно выиграла матчевую встречу против Японии на Кубке Билли Джин Кинг

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Сборная Украины по теннису досрочно выиграла матчевую встречу против Японии на Кубке Билли Джин Кинг

Фото: btu.org.ua

Третья победа подряд принесла "сине-желтым" право сыграть в квалификации финальной части турнира 2023 года.

Женская сборная Украины по теннису досрочно выиграла матчевое противостояние с японками в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

После первого дня наша команда вела со счетом 2:0 благодаря успехам Марты Костюк и Катарины Завацкой. А в субботу, 12 ноября, второй день командной встречи открылся еще одной украинской победой: Костюк обыграла лидера сборной Японии Моюку Учидзиму — 0:6, 3:6.

Таким образом общий счет противостояния стал 3:0 в пользу украинок, что обеспечило нашей команде окончательную победу на этом этапе турнира.

Добавим, что в субботу запланировано еще два поединка – матч Завацкой с Мисаки Дои и парную встречу, но турнирного значения они уже не будут иметь.

Итак, весной сборная Украины сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг за право выйти в финальный турнир, который состоится осенью 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
122
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