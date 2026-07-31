Сборная Украины по теннису назвала состав на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг

Элина Свитолина / © Associated Press

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Женская сборная Украины по теннису определилась с составом на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг-2026.

Об этом сообщает Telegram-канал Ukrainian Tennis.

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Нашу страну будут представлять Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

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Матчи финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг состоятся с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне.

В четвертьфинале украинки сыграют против Бельгии. Победитель этой пары в полуфинале сразится с триумфатором противостояния Италия — Китай.

Украинские теннисистки во второй раз подряд примут участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом году наша сборная дошла до полуфинала, где проиграла будущим чемпионкам — итальянкам.

Отметим, что в апреле сборная Украины со Свитолиной и Костюк в составе вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг после победы над Польшей.

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Ранее сообщалось, что семь украинских теннисисток автоматически попали в основную сетку US Open-2026.

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