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Сборная Украины по теннису назвала состав на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг
Матчи финальной стадии турнира состоятся с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне.
Женская сборная Украины по теннису определилась с составом на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг-2026.
Об этом сообщает Telegram-канал Ukrainian Tennis.
Нашу страну будут представлять Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Даяна Ястремская и Людмила Киченок.
Матчи финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг состоятся с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне.
В четвертьфинале украинки сыграют против Бельгии. Победитель этой пары в полуфинале сразится с триумфатором противостояния Италия — Китай.
Украинские теннисистки во второй раз подряд примут участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом году наша сборная дошла до полуфинала, где проиграла будущим чемпионкам — итальянкам.
Отметим, что в апреле сборная Украины со Свитолиной и Костюк в составе вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг после победы над Польшей.
Ранее сообщалось, что семь украинских теннисисток автоматически попали в основную сетку US Open-2026.