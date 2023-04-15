Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сборная Украины по теннису не смогла выйти в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
294
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сборная Украины по теннису не смогла выйти в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг

Фото — ITF

В квалификации украинки уступили команде Чехии.

Женская сборная Украины по теннису проиграла Чехии в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Победное очко для своей чешской команды заработала Маркета Вондроушова, обыграв Катарину Завацкую – 6:4, 6:3.

В первый день матчевой встречи "сине-желтые" потерпели два поражения: Марта Костюк уступила Маркет Вондроушовой – 2:6, 1:6, а Катарина Завацкая проиграла Барборе Крейчиковой – 4:6, 3:6.

Во второй игровой день Костюк принесла нашей сборной первую победу, в напряженном поединке справившись с Крейчиковой – 3:6, 6:1, 6:4.

Однако в четвертом поединке Завацкая проиграла Вондроушовой. Таким образом, счет в матчевой дуэли стал 1:3 в пользу чешек, что обеспечило им итоговый успех в противостоянии с украинками.

В начале ноября этого года чешки сыграют в финальном розыгрыше турнира.

Сборная Украины же сразится в плей-офф за сохранение места в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг на следующий сезон.

Читайте также:

Не реализовала матчбол: Свитолина драматично вылетела из турнира в Швейцарии

Известная украинская теннисистка объявила о помолвке со своим тренером (фото)

"Это просто политика?": Долгополов эмоционально отреагировал на казнь россиянами украинского пленника

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
294
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация