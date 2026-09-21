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Сборная Украины по теннису объявила состав на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг
Поединки состоятся с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне.
Сборная Украины по теннису определилась с окончательной заявкой на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг-2026.
Состав команды был опубликован на официальном сайте соревнований.
"Сине-желтых" будут представлять Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.
Ранее стало известно, что Марта Костюк не сыграет за сборную Украины в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы запястья.
Поединки финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг состоятся с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне.
В четвертьфинале сборная Украины в четверг, 24 сентября, будет противостоять Бельгии. Для победы в противостоянии украинкам нужно выиграть два матча.
Победитель пары Украина — Бельгия в полуфинале сразится с триумфатором противостояния Италия — Китай.
Украинские теннисистки во второй раз подряд примут участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом году наша сборная дошла до полуфинала, где проиграла будущим чемпионкам — итальянкам.
Отметим, что в апреле сборная Украины с Элиной Свитолиной и Мартой Костюк в составе вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг после победы над Польшей.
Ранее сообщалось, что известный теннисист Сергей Стаховский был демобилизован в запас после четырех лет службы.