Сборная Украины по теннису одержала две победы подряд в матче с Японией на Кубке Билли Джин Кинг

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла Мисаки Дои в стартовой игре матча плейоф Кубка Билли Джин Кинг между Японией и Украиной. Она одержала победу в двух сетах – 6:7(1), 4:6.

Поединок длился 1 час и 50 минут. За это время украинка выполнила пять эйсов, допустила четыре двойных ошибок и реализовала три из 13 брейкпойнтов. На счету ее соперницы три двойные ошибки и две реализованных брейкпойнтов из семи.

Отметим, что в первом сете Костюк проигрывала 4:5, но сумела довести дело до тай-брейка, в котором разгромила японку 7:1.

Еще одну награду в актив "сине-желтых" записала Катарина Завацкая. Украинка уверенно обыграла Моюку Учиджиму в двух сетах — 7:6 (3), 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час и 40 минут. Завацкая совершила четыре эйса и не допустила никакой двойной ошибки.

Сборная Украины повела в матче 2:0. В субботу, 12 ноября, жертва Завадской попытается обыграть Костюк.

Победитель матча Япония – Украина сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в следующем году.

В апреле сборная Украины в составе Даяны Ястремской, Катарины Завацкой и сестер Киченок проиграла США в квалификации и не сумела пройти в финальную часть турнира.

Напомним, что украинская теннисистка Людмила Киченок остановилась в шаге от исторического финала парного Итогового турнира WTA

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