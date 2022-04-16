Сборная Украины по теннису одержала первую победу в матче с США на Кубке Билли Джин Кинг

Сборная Украины по теннису одержала первую победу в матче с США на Кубке Билли Джин Кинг

После трех поединков "сине-желтые" уступают американкам со счетом 1:2.

Женская сборная Украины по теннису в американском Эшвилле проводит матч квалификации Кубка Билли Джин Кинг против США.

В первый соревновательный день 15 апреля наша команда потерпела два поражения, но 16 апреля "сине-желтые" наконец-то одержали первую победу. Даяна Ястремская в двух сетах разобралась с Джессикой Пегулой - 6:3, 6:4.

Вчера Ястремская уступила Элисон Риск - 6(16):7, 5:7, а Катарина Завацкая проиграла Джессике Пегуле - 2:6, 1:6.

Таким образом, сейчас счет матчевой встречи 1:2 не в пользу украинских теннисисток. Дальше Завацкая сыграет с Элисон Риск. Если украинская теннисистка победит, то решающим будет парное противостояние Людмилы и Надежды Киченок против американского дуэта Дезире Кравчук / Шелби Роджерс.

Поражение в квалификации вернет Украину в раунд плей-офф, а победа выведет в финальный турнир.

Следует отметить, что украинская сборная играет против американок не сильнейшим своим составом. Элина Свитолина и Марта Костюк были вынуждены пропустить матчи из-за травм.

Ранее сообщалось, что перед матчем с США украинские теннисистки собрали почти миллион долларов на гуманитарную помощь для украинцев, которые пострадали от войны с Россией.

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