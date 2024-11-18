Сборная Украины по теннису одержала победу над Австрией и вернулась в элиту Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису выиграла матчевую встречу у команды Австрии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. По итогам пяти поединков украинки триумфовали со счетом 3:2 .

В первый игровой день Украина и Австрия обменялись победами. Сначала Леся Цуренко одолела Тамиру Пашек (6:3, 7:5), а затем Катарина Завацкая потерпела поражение от первой ракетки Австрии Синьи Краус (3:6, 7:5, 5:7).

Второй день матчевой дуэли начался разгромным поражением Цуренко от Краус (1:6, 1:6). Однако дальше на корт вышла Завацкая и осилила Юлию Грабер (6:2, 7:5), сравнив счет в командном противостоянии.

Так что решающим стал пятый парный матч, где Надежда Киченок и Катарина Завацкая противостояли дуэту Синья Краус / Тамира Пашек. Напряженная игра закончилась волевой победой украинок со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

Победа над Австрией позволила сборной Украины вернуться в элитный дивизион Кубка Билли Джин Кинг. "Сине-желтые" получили право в апреле 2025 года сыграть в квалификационном раунде за выход в финальную часть турнира.

Добавим, что в апреле 2024 года Украина проиграла Румынии (2:3) в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Для нашей сборной это поражение стало третьим подряд в отборочном раунде за выход в финальную часть. В 2022 году украинские теннисистки уступили США, а в 2023-м – Чехии.

Напомним, женская сборная Украины по теннису дважды в истории играла в финальной части Кубка Билли Джин Кинг: в 2010-м и 2012-м. Тогда в мировую группу выходили восемь команд, которые играли матчи на вылет. Украинки выбывали сразу в первом раунде.

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