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Сборная Украины по теннису потерпела поражение в историческом финале Кубка Билли Джин Кинг
Украинские теннисистки проиграли чешкам в решающем противостоянии за трофей.
Женская сборная Украины по теннису уступила Чехии в финале Кубка Билли Джин Кинг-2026.
Решающая матчевая встреча за трофей завершилась поражением украинок со счетом 0:2 — наши теннисистки проиграли оба одиночных поединка.
Сначала Ангелина Калинина уступила Каролине Муховой — 2:6, 3:6. А потом Элина Свитолина проиграла Линде Носковой — 3:6, 6:7.
Таким образом, Украина досрочно проиграла Чехии в первом в своей истории финале Кубка Билли Джин Кинг.
Для Чехии это первый титул в новейшей истории турнира и 12-й в целом. Больше трофеев только у сборной США — 18 кубков.
Напомним, в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины одолела Бельгию, а в полуфинале наши теннисистки обыграли Италию.
Ранее сообщалось, что российская ракета уничтожила квартиру семьи известной украинской теннисистки в Одессе.