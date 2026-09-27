Сборная Украины по теннису потерпела поражение в историческом финале Кубка Билли Джин Кинг

Элина Свитолина / © Associated Press

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Женская сборная Украины по теннису уступила Чехии в финале Кубка Билли Джин Кинг-2026.

Решающая матчевая встреча за трофей завершилась поражением украинок со счетом 0:2 — наши теннисистки проиграли оба одиночных поединка.

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Сначала Ангелина Калинина уступила Каролине Муховой — 2:6, 3:6. А потом Элина Свитолина проиграла Линде Носковой — 3:6, 6:7.

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Таким образом, Украина досрочно проиграла Чехии в первом в своей истории финале Кубка Билли Джин Кинг.

Для Чехии это первый титул в новейшей истории турнира и 12-й в целом. Больше трофеев только у сборной США — 18 кубков.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины одолела Бельгию, а в полуфинале наши теннисистки обыграли Италию.

Ранее сообщалось, что российская ракета уничтожила квартиру семьи известной украинской теннисистки в Одессе.

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