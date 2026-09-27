ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин

Сборная Украины по теннису потерпела поражение в историческом финале Кубка Билли Джин Кинг

Украинские теннисистки проиграли чешкам в решающем противостоянии за трофей.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Женская сборная Украины по теннису уступила Чехии в финале Кубка Билли Джин Кинг-2026.

Решающая матчевая встреча за трофей завершилась поражением украинок со счетом 0:2 — наши теннисистки проиграли оба одиночных поединка.

Сначала Ангелина Калинина уступила Каролине Муховой — 2:6, 3:6. А потом Элина Свитолина проиграла Линде Носковой — 3:6, 6:7.

Таким образом, Украина досрочно проиграла Чехии в первом в своей истории финале Кубка Билли Джин Кинг.

Для Чехии это первый титул в новейшей истории турнира и 12-й в целом. Больше трофеев только у сборной США — 18 кубков.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины одолела Бельгию, а в полуфинале наши теннисистки обыграли Италию.

Ранее сообщалось, что российская ракета уничтожила квартиру семьи известной украинской теннисистки в Одессе.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie