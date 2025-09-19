Сборная Украины по теннису проиграла Италии и не вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Марта Костюк / © Associated Press

Сборная Украины по теннису проиграла Италии в матчевом противостоянии в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.

В решающей третьей игре украинский тандем Марта Костюк / Людмила Киченок уступил итальянкам Жасмин Паолине и Саре Эррани со счетом 2:6, 3:6.

Ранее в одиночных матчах Костюк обыграла Элизабетту Коччаретто, а Элина Свитолина проиграла Паолини.

Следовательно, именно парная встреча определяла, кто выйдет в финал. Итальянки победили сборную Украины со счетом 2:1 и в финале будут защищать звание действующих чемпионок турнира.

Отметим, что в четвертьфинале сборная Украины благодаря победам Костюк и Свитолиной победила Испанию (2:0), а итальянки обыграли Китай (2:0).

В финале Кубка Билли Джин Кинг-2025 сборная Италии сразится с победителем полуфинала США – Великобритания.

Сборная Украины по теннису взяла приняла участие в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг впервые после ребрендинга турнира и впервые в истории дошла до полуфинала.

Участие в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг-2025 украинская сборная обеспечила себе благодаря тому, что в апреле этого года со Свитолиной и Костюк в составе выиграла свою отборочную группу, где соревновалась с Польшей и Швейцарией.

До этого "сине-желтые" трижды подряд останавливались в шаге от финальной части турнира, терпя поражение в квалификационном раунде.