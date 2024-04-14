Сборная Украины по теннису растеряла преимущество 2:0 и не сумела выйти в финал Кубка Билли Джин Кинг

Во второй игровой день украинские теннисистки проиграли румынкам три поединка подряд.

Женская сборная Украины по теннису проиграла матчевую встречу команде Румынии в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. По итогам пяти поединков украинки уступили со счетом 2:3 .

В первый игровой день свои одиночные матчи выиграли Леся Цуренко (победила Ану Богдан – 3:6, 6:2, 6:0) и Элина Свитолина (обыграла Жаклин Кристиан – 6:3, 7:5).

Однако во второй день матчевой дуэли румынкам удалось совершить камбэк и победить в трех поединках подряд.

Сначала Свитолина потерпела поражение в игре с Аной Богдан – 4:6, 6:4, 3:6. Затем Цуренко уступила Кристиан – 6:2, 4:6, 4:6. Следовательно, счет по выигранным поединкам сравнялся – 2:2.

Победитель матчевого противостояния определялся в парной встрече. В решающем пятом поединке украинки Людмила и Надежда Киченок проиграли румынскому тандему Богдан / Кристиан – 2:6, 6:7.

Таким образом, сборная Украины проиграла матчевое противостояние Румынии и не сумела пробиться в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг.

Для украинской сборной это третье поражение подряд в квалификационном раунде за выход в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг. В 2022 году наши теннисистки уступили сборной США, а в 2023-м – команде Чехии.

В ноябре сборная Украины будет играть в плей-офф за право снова выступить в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Потенциальными соперниками нашей команды являются Аргентина, Австрия, Китай, Колумбия, Дания, Нидерланды, Сербия и Республика Корея.

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