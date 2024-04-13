Сборная Украины по теннису стартовала с двух побед во встрече с Румынией на Кубке Билли Джин Кинг

В первый игровой день свои одиночные матчи выиграли Леся Цуренко и Элина Свитолина.

Женская сборная Украины по теннису одержала две победы в первый день матчевой встречи с Румынией в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Свои одиночные поединки выиграли Леся Цуренко и Элина Свитолина.

В первом матче украино-румынского противостояния Цуренко в волевом стиле обыграла Ану Богдан со счетом 3:6, 6:2, 6:0.

Свитолина поддержала успешный задел своей соотечественницы и во второй игре победила Жаклин Кристиан со счетом 6:3, 7:5.

Таким образом, после первого игрового дня Украина ведет со счетом 2:0 в матчевой дуэли с Румынией. Для общей победы "сине-желтым" достаточно выиграть еще один поединок.

На субботу, 13 апреля, запланированы встречи Свитолина – Богдан и Цуренко – Кристиан, а также поединок в парном разряде, где Украину представят Людмила и Надежда Киченок, а Румынию – Анка Тодони и Мара Гае.

Добавим, что в составе румынской команды отсутствует ее лидер – экс-первая ракетка мира Симона Халеп, у которой возникли проблемы со здоровьем после турнира в Майами.

Победитель матча Украина – Румыния выйдет в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг, а проигравшая команда вернется в раунд плей-офф.

Отметим, что Украина третий год подряд пытается пробиться в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг. В 2022 году наши теннисистки уступили сборной США, а в 2023-м – команде Чехии.

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