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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Сборная Украины по теннису узнала соперника в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг

"Сине-желтых" ждет противостояние с испанками.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

В понедельник, 12 мая, состоялась жеребьевка финальной части Кубка Билли Джин Кинг, во время которой своего соперника в четвертьфинале в том числе узнала и сборная Украины.

В 1/4 финала украинские теннисистки посоревнуются с Испанией. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с триумфатором пары Италия – Китай.

В другой части турнирной сетки в четвертьфиналах Казахстан будет противостоять США, а Япония встретится с Великобританией.

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг-2025 состоится с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне.

Сборная Украины по теннису впервые сыграет в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг после ребрендинга турнира.

Это стало возможным благодаря тому, что в апреле сборная Украины с Элиной Свитолиной и Мартой Костюк в составе выиграла свою отборочную группу, где соревновалась с Польшей и Швейцарией.

До этого "сине-желтые" трижды подряд останавливалась в шаге от финальной части турнира, терпя поражение в квалификационном раунде.

Ранее украинки дважды в истории играла в финальной части Кубка Билли Джин Кинг: в 2010-м и 2012-м. Тогда в мировую группу выходили восемь команд, которые играли матчи на вылет. Украинки выбывали сразу в первом раунде.

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