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Сборная Украины по теннису узнала соперника в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг
Матчи финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг состоятся с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне.
Женская сборная Украины по теннису узнала соперника в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг. В первом раунде плей-офф "сине-желтые" встретятся с Бельгией.
Победитель пары Украина — Бельгия в полуфинале сразится с триумфатором противостояния Италия — Китай.
Матчи финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг состоятся с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне.
Украинские теннисистки во второй раз подряд примут участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом году наша сборная дошла до полуфинала, где проиграла будущим чемпионкам — итальянкам.
Пары 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг
Италия — Китай
Украина — Бельгия
Казахстан — Испания
Чехия — Великобритания
Отметим, что в апреле сборная Украины с Элиной Свитолиной и Мартой Костюк в составе вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг после победы над Польшей.
Ранее сообщалось, что Костюк установила историческое достижение на Roland Garros. Марта стала первой в истории Украины полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Ранее это удавалось только Андрею Медведеву среди мужчин — в 1993 и 1999 годах.