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ТСН в социальных сетях

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Проспорт
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Сборная Украины по теннису узнала соперника в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг

Матчи финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг состоятся с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Женская сборная Украины по теннису

Женская сборная Украины по теннису / © facebook.com/UkrainianTennisFederation

Женская сборная Украины по теннису узнала соперника в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг. В первом раунде плей-офф "сине-желтые" встретятся с Бельгией.

Победитель пары Украина — Бельгия в полуфинале сразится с триумфатором противостояния Италия — Китай.

Матчи финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг состоятся с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне.

Украинские теннисистки во второй раз подряд примут участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом году наша сборная дошла до полуфинала, где проиграла будущим чемпионкам — итальянкам.

Пары 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг

Италия — Китай

Украина — Бельгия

Казахстан — Испания

Чехия — Великобритания

Отметим, что в апреле сборная Украины с Элиной Свитолиной и Мартой Костюк в составе вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг после победы над Польшей.

Ранее сообщалось, что Костюк установила историческое достижение на Roland Garros. Марта стала первой в истории Украины полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Ранее это удавалось только Андрею Медведеву среди мужчин — в 1993 и 1999 годах.

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Дата публикации
Количество просмотров
14
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