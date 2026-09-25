Сборная Украины по теннису узнала соперника в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

Ангелина Калинина и Людмила Киченок / © Associated Press

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Женская сборная Украины по теннису получила соперника в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг-2026.

За путевку в финал турнира украинки сразятся с Италией, которая в четвертьфинальной матчевой встрече одержала волевую победу над Китаем — 2:1.

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Противостояние итальянок и китаянок стартовало с победы Чжан Шуай над Элизабеттой Коччаретто — 6:0, 6:2. Впрочем, потом Жасмин Паолини сравняла счет, обыграв Чжэн Цинь Вэнь — 6:3, 7:6. В решающем поединке Паолини в паре с Сарой Эррани одолели китайский дуэт Ханью Гуо / Синью Дзян — 6:3, 5:7, 6:3.

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Таким образом, именно Италия станет соперником сборной Украины в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.

В прошлом году сборная Украины также встречалась с Италией в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг и проиграла со счетом 1:2. Итальянки в итоге стали чемпионками, выиграв турнир во второй раз подряд.

Полуфинальное противостояние между Украиной и Италией состоится в субботу, 26 сентября и начнется в 12:00 по киевскому времени.

Отметим, что поединки финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг проходят с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне.

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Напомним, что в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины одолела Бельгию.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк не сыграет за сборную Украины в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.

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