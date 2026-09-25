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Сборная Украины по теннису узнала соперника в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг
Украинские теннисистки второй год подряд встретятся с действующими чемпионками.
Женская сборная Украины по теннису получила соперника в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг-2026.
За путевку в финал турнира украинки сразятся с Италией, которая в четвертьфинальной матчевой встрече одержала волевую победу над Китаем — 2:1.
Противостояние итальянок и китаянок стартовало с победы Чжан Шуай над Элизабеттой Коччаретто — 6:0, 6:2. Впрочем, потом Жасмин Паолини сравняла счет, обыграв Чжэн Цинь Вэнь — 6:3, 7:6. В решающем поединке Паолини в паре с Сарой Эррани одолели китайский дуэт Ханью Гуо / Синью Дзян — 6:3, 5:7, 6:3.
Таким образом, именно Италия станет соперником сборной Украины в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.
В прошлом году сборная Украины также встречалась с Италией в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг и проиграла со счетом 1:2. Итальянки в итоге стали чемпионками, выиграв турнир во второй раз подряд.
Полуфинальное противостояние между Украиной и Италией состоится в субботу, 26 сентября и начнется в 12:00 по киевскому времени.
Отметим, что поединки финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг проходят с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне.
Напомним, что в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины одолела Бельгию.
Ранее сообщалось, что Марта Костюк не сыграет за сборную Украины в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.