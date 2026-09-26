Сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Элина Свитолина / © Associated Press

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Женская сборная Украины по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг-2026.

В полуфинальном противостоянии украинки победили чемпиона предыдущих двух розыгрышей турнира — Италию — со счетом 2:0.

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"Сине-желтые" выиграли оба одиночных матча у своих соперниц. Сначала Ангелина Калинина обыграла Тайру Грант — 6:3, 6:4. А потом Элина Свитолина победила Жасмин Паолини — 6:2, 6:2.

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Таким образом, сборная Украины досрочно вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг, где поборется за трофей с Чехией, которая в полуфинале обыграла Испанию в двух одиночных встречах: Каролина Мухова одолела Джессику Бузас Манейро, а Линда Носкова победила Кристину Букшу.

В прошлом году сборная Украины также встречалась с Италией в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг и проиграла со счетом 1:2. Итальянки в итоге стали чемпионками, выиграв турнир во второй раз подряд.

Сборная Украины впервые в истории пробилась в финал Кубка Билли Джин Кинг. Решающая матчевая встреча, в которой украинские теннисистки сыграют за престижный трофей против Чехии, состоится в воскресенье, 27 сентября.

Отметим, что поединки финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг проходят с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне.

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Напомним, что в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины одолела Бельгию.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк не сыграет за сборную Украины в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.

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