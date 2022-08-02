Сборная Украины по велошосе пропустит ЧЕ-2022 из-за действий Министерства молодежи и спорта: подробности скандала

Сборная Украины по велошоссе не сможет поучаствовать в чемпионате Европы. Федерация велосипедного спорта обвиняет Министерство молодежи и спорта Украины.

Сборная Украины по велошосе пропустит мультиспортивный чемпионат Европы-2022, который состоится в августе в немецком Мюнхене.

Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта Украины на своей странице в Facebook.

Команда не успела вовремя решить логистические вопросы и обвиняет в этом Министерство молодежи и спорта.

"Из-за отсутствия информации со стороны Министерства молодежи и спорта Украины сообщаем, что сборная по велошоссе вынуждена пропустить чемпионат Европы в городе Мюнхен среди категорий Elite! Спасибо 24/7", – говорится в сообщении.

ЧЕ-2022 продлится с 14 по 21 августа. На прошлом чемпионате Европы-2021 по велошосе взрослая команда Украины (категория Elite) показала лучшие результаты в гонках с раздельным стартом: у женщин – шестое место Валерии Кононенко, у мужчин – 27-е Михаила Кононенко.

Напомним, что Украина не будет представлена на чемпионате мира по гребле в женской байдарке-четверке на дистанции 500 м.

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