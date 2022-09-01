Сборная Украины по велошоссе рискует пропустить мировое первенство: что известно

Участие сборной Украины по велошоссе на чемпионате мира под вопросом. Федерация велосипедного спорта обвиняет Министерство молодежи и спорта Украины.

Сборная Украины по велошоссе рискует пропустить ЧМ-2022 в австралийском Вуллонгонге.

Об этом заявили в Федерации велоспорта Украины.

Они жалуются, что государство не обеспечивает сборную финансированием.

"Министерство молодежи и спорта Украины до сих пор не предоставило информацию о возможности финансирования национальных сборных по велосипедному спорту, поэтому вопрос участия команд в следующих чемпионатах мира до сих пор открыт.

Минспорта дало команду спортсменам не передавать документы для открытия виз в Австралию, где состоится ЧМ. А также не предоставило никакой информации о возможности обеспечить мероприятие. Так же и по судьбе сэкономленных средств с чемпионата Европы в Мюнхене. Ждем официальную позицию министра", – заявили они.

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам-2022 состоится с 18 по 25 сентября.

Отметим, что сборная Украины по велошоссе не смогла принять участие в ЧЕ-2022, который состоится в августе в немецком Мюнхене, из-за молчания со стороны Министерства по логистическим вопросам.

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