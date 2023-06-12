Мужская сборная Украины по волейболу досрочно вышла в Финал четырех Золотой Евролиги.

В четвертом туре "сине-желтые" разгромили команду Хорватии за три сета – 0:3 (17:25, 21:25, 22:25).

Самым результативным в составе сборной Украины стал Василий Тупчий, набравший 15 очков. Капитан украинской команды Олег Плотницкий заработал 10 баллов.

Обзор матча

Для подопечных Угиса Крастиньша это четвертая подряд "сухая" победа в рамках Золотой Евролиги-2023. Ранее украинцы в трех сетах выиграли матчи против Северной Македонии, Хорватии и Бельгии.

В следующем матче сборная Украины 14 июня сыграет против Бельгии, а затем 18 июня встретится с Северной Македонией.

Добавим, что мужская сборная Украины в четвертый раз в истории вышла в Финал четырех Золотой Евролиги. В 2017 году наша команда выиграла этот турнир.

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