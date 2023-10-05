Сборная Украины по волейболу драматично проиграла Бразилии в отборе на Олимпиаду-2024 (видео)

Мужская сборная Украины по волейболу уступила команде Бразилии в своем четвертом матче отборочного турнира за выход на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

Невероятно напряженный поединок завершился победой действующих бронзовых призеров чемпионата мира со счетом 3:2 (36:38, 25:20, 21:25, 25:18, 15:11).

Обзор матча

Это уже третье поражение "сине-желтых" в квалификации на ОИ-2024. В стартовом матче отбора украинцы проиграли Кубе, после чего победили Иран и проиграли действующему чемпиону мира – Италии.

После четырех туров команда Угиса Крастиньша с 4 очками занимает шестое место в турнирной таблице группы А. Лидирует сборная Германии (12 баллов), выигравшая все свои четыре поединка.

Впереди у украинцев матчи с Катаром (6 октября, 23:00), Чехией (7 октября, 23:00) и Германией (8 октября, 23:00).

Участие в олимпийском отборочном турнире принимают 24 сборные, которые разделены на три группы по восемь команд в каждой. Путевки на Олимпиаду-2024 получат по две лучшие команды из каждой группы.

Напомним, на чемпионате Европы-2023 мужская сборная Украины по волейболу дошла до четвертьфинала, где с боем проиграла команде Словении.

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